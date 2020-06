Arquidiocese de Porto Alegre determina o fechamento de igrejas

A Arquidiocese de Porto Alegre, por meio do arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler, determinou o fechamento das igrejas em seu território a partir de segunda-feira (22). Com isso, não serão realizadas missas e outras atividades religiosas públicas. A medida leva em conta a classificação de bandeira vermelha em Porto Alegre no modelo de distanciamento controlado, anunciada pelo governador Eduardo Leite no final da tarde de sábado (21).