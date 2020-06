Estado deve ter inverno com frio menos intenso e chuva mais presente

O inverno, que iniciou oficialmente às 18h44min de sábado, não deverá ser rigoroso no Rio Grande do Sul. Ao contrário. Conforme boletim da MetSul Meteorologia, espera-se a ocorrência de dias frios, mas a estação será de temperaturas acima da média no Estado.

Os primeiros dias da estação mais fria do ano serão agradáveis, com os termômetros marcando temperaturas amenas e até altas para o período. "Mesmo durante o inverno, são normais dias com calor em qualquer mês da estação, especialmente durante agosto e setembro, e 2020 não fugirá à regra. Já no seu começo, o inverno terá dias de temperatura acima da média para o fim de junho", afirma a MetSul.

Outra notícia boa é a manutenção de períodos mais chuvosos - principalmente na Metade Sul gaúcha - o que deve dar um alívio para as regiões que vêm sofrendo com a estiagem. No entanto, a precipitação deverá ser irregular, ficando acima da média em algumas regiões, e abaixo da média em outras entre junho e agosto.

Ainda conforme a empresa, há um aumento da probabilidade de queda de granizo em agosto, setembro e durante a primavera. "Há ainda uma maior propensão para episódios de vento muito intenso e destrutivos, seja por tornados ou vendavais", informa o boletim, esclarecendo que isso não significa que os temporais fiquem mais frequentes, mas sim que, quando ocorrerem, possam ser mais severos.