Prefeitura de Porto Alegre amplia horários de ônibus a partir de segunda-feira

A partir desta segunda-feira (22), a Prefeitura de Porto Alegre vai ampliar a oferta de transporte coletivo em algumas linhas de ônibus. A escolha das linhas com acréscimo de viagens é feita pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) com base na análise do número de passageiros transportados.

A demanda de passageiros aumentou 14% na primeira semana de junho em comparação com a última semana de maio. Apesar do aumento, atualmente são transportados, em média, 312 mil passageiros por dia, o que representa 38% da demanda em uma semana típica antes da pandemia. As tabelas horárias atualizadas podem ser consultadas no site da EPTC e a localização, em tempo real, no aplicativo do TRI, função GPS.

Confira a ampliação de oferta:

110 Restinga Nova / Via Tristeza

- Acréscimo de oito novas viagens no pico da manhã e tarde

- Intervalo médio entre as viagens passa a ser de 12 minutos no pico da manhã e 15 minutos no pico da tarde e 30 minutos no entrepico

- Atendimento estendido até as 20h

- 31 viagens no sentido bairro-Centro e 34 viagens no sentido Centro-bairro

209 Restinga

- Sete novas viagens nas faixas de pico da manhã, tarde e no entrepico

- Inclusão de uma viagem na faixa das 13h

- intervalo médio entre as viagens passa a ser de 12 minutos no pico da manhã, 15 minutos no pico da tarde e 20 minutos no entrepico

- início da operação da linha também foi antecipado com a inclusão de uma nova viagem às 5h22;

- linha passa a contar com 38 viagens no sentido bairro-Centro e 39 viagens no sentido Centro-bairro

211 Restinga Velha

- Acréscimo de três viagens no pico da manhã

- Intervalo médio entre as viagens passa a ser de 20 minutos no pico da manhã

- Início da operação da linha também foi antecipado com a inclusão de uma nova viagem às 5h20

- Linha passa a contar com 35 viagens no sentido bairro-Centro e 34 viagens no sentido Centro-bairro

289 Rincão Oscar Pereira

- Acréscimo de uma viagem no pico da manhã

- Intervalo médio entre as viagens passa a ser de 25 minutos no pico da manhã

- Linha passa a contar com 23 viagens no sentido bairro-Centro e no sentido Centro-bairro permanece com 22 viagens

281 Campo Novo / 281.1 Campo Novo Morro Agudo / 281.3 Campo Novo Morro Agudo Domingo / 281.4 Campo Novo Domingo / A81 Alimentadora Campo Novo Cavalhada

- Terminal de bairro alterado para a rua Dezine Crespo Gay da Fonseca (mesmo terminal da linha T11)

- Atende mais duas paradas na avenida Juca Batista e uma parada na rua Cirino Prunes no sentido bairro-Centro

- Atende cinco paradas na avenida Juca Batista no sentido Centro-bairro

- Atende parada do terminal na rua Dezine Crespo Gay da Fonseca em ambos os sentidos

- Aumento na oferta de horários com o acréscimo de cinco viagens nas linhas 281 e 281.1, sendo quatro nos picos da manhã e tarde e uma na faixa das 10h (entrepico)

- Intervalo médio entre as viagens passa a ser de 15 minutos no pico da manhã, 20 minutos no pico da tarde e 25 minutos no entrepico

- Atendimento estendido até as 19h45, restabelecendo parcialmente o atendimento noturno antes da pandemia

- 281 e 281.1 passam a contar com 37 viagens no sentido bairro-Centro e 34 viagens no sentido Centro-bairro

510 Auxiliadora

- Atendimento no entrepico restabelecido (das 6h às 9h e das 16h às 20h)

- Mais dez viagens/dia com intervalo de 1h entre as viagens no entrepico

- Linha passa a contar com 15 viagens por sentido

346 São José

- Acréscimo de viagens com restabelecimento parcial da oferta noturna

- Acréscimo de quatro viagens (duas por sentido)

- Última viagem do sentido Centro-bairro passa a ser às 20h05 (última viagem partindo do Centro era às 18h54)

Linhas com adequação da tabela horária

266 Vila Nova, 2675 Lami até Cavalhada, 286 Belém Velho/Cristal/UFRGS, A19 Alimentadora Hospital Restinga.

- Tabelas horárias alteradas para adequar a oferta de horários em relação a demanda por faixa horária

Além das alterações, ajustes pontuais foram realizados durante a semana para qualificar o atendimento à população:

- 6333 Costa e Silva Leão – acréscimo de duas viagens (14h30 bairro-Centro e 15h25 Centro-bairro)

- D72 Diretão via Santa Rosa – acréscimo de duas viagens (14h55 bairro-Centro e 15h35 Centro-bairro)

- D73 Diretão via Fernando Ferrari – acréscimo de duas viagens (15h20 bairro-Centro e 16h Centro-bairro)

- 3947 Quinta do Portal / Mapa Parada 6 – acréscimo de uma viagem na faixa das 7h, com adequação do intervalo entre as viagens na faixa horária

- 165 Cohab – atendimento estendido até as 20h14. Antes o último horário era 19h01

- 195 TV - atendimento estendido até as 19h50. Antes o último horário era 19h15