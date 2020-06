Porto Alegre e Lajeado realizam drive-thru da Campanha do Agasalho neste sábado

Pontos itinerantes de coleta de agasalhos serão instalados neste sábado (20) em Porto Alegre e em Lajeado. Na Capital, um drive-thru especial da Campanha do Agasalho 2020 estará instalado das 10h às 14h na Praça da Encol. Já no município do Vale do Taquari o recebimento de doações começa às 9h e vai até as 15h, na rua Júlio de Castilhos 1.348 - Centro.

Lajeado foi a cidade escolhida para receber o primeiro drive-thru itinerante da campanha deste ano no interior do Estado. Os pontos de drive-thru fixo e móveis foram uma saída encontrada pelo Executivo gaúcho para manter o movimento de arrecadação de roupas respeitando as medidas necessárias para conter a transmissão do novo coronavírus.

As pessoas que quiserem colaborar não precisam descer dos seus carros para entregar as doações. Os locais escolhidos são abertos e o distanciamento é respeitado.

Em Porto Alegre, segundo a prefeitura, já foram arrecadadas mais de 250 mil peças pela campanha. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) entregou até agora, a 64 instituições, 58 mil agasalhos, que vão beneficiar 21.321 pessoas.

O motivo da demora na destinação das roupas é que, em razão da Covid-19, os donativos passam por uma quarentena de 14 dias em local arejado e ensolarado antes de serem triados, embalados e distribuídos. Por isso, a maior parte das doações ainda está reservada. Outras ações de coleta na Capital já estão programadas e, até 1 de julho, um drive-thru ocorre todas as quartas-feiras, das 11h às 17h, no Largo Glênio Peres.

O governo do Estado destaca que não serão realizadas operações de drive-thru em municípios que estejam em bandeira vermelha ou preta dentro do modelo de Distanciamento Controlado. Neste ano, o rigor das baixas temperaturas está acompanhado pela crise provocada pela pandemia de coronavírus.

Roupas infantis e cobertores são a prioridade, mas podem ser doados calçados e todo o tipo de vestuário de inverno. O importante é que estejam em condições de uso. E que calçados venham com o par correspondente. Por conta do coronavírus, as doações recebidas pelo governo do Estado ficam em quarentena de 72 horas antes de serem distribuídas.