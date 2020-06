Cartilha da Polícia Civil ensina como se proteger dos golpes mais aplicados nessa pandemia

Quinze dos golpes que mais têm vitimado gaúchos na internet, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus, têm a sua forma de operação esmiuçada por uma cartilha lançada nesta quinta-feira (18). Nela, também há dicas sobre como não cair no conto do vigário.

pode ser acessado pelo site do governo do Estado O objetivo desta nova ação da Polícia Civil é alertar para os golpes aplicados na internet é ajudar a barrar crimes de estelionato que têm se propagado no ambiente virtual. O documento com 18 páginas

Entre os golpes, estão os do "bilhete premiado" e do "auxílio emergencial", além da "clonagem do WhatsApp". Nesse último, pessoas que informam o seu número de WhatsApp em sites de vendas, por exemplo, abrem margem para que golpistas, se passando por funcionários do site, entrem em contato.

A cartilha traz dicas bastante simples para que cada pessoa saiba como se proteger. Algumas delas são: desconfiar de links enviados por WhatsApp, ainda mais quando estiverem associados a mensagens imediatistas, como "acesso somente nas próximas horas", "último dia para o saque", "o benefício se encerra hoje"; não informar dados pessoais por mensagem; habilitar a dupla verificação no WhatsApp; pesquisar a reputação da empresa eletrônica em que pretende efetuar compras; dentre outras.

A chefe de Polícia do Estado, delegada Nadine Anflor, enfatiza que "cuidado nunca é demais e, neste contexto de internet, a informação é uma arma poderosa que pode prevenir o cometimento de inúmeros crimes". No entanto, depois que o delito se concretiza, "a população precisa entender que a Polícia Civil estará ao seu lado" e denunciar.