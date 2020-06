Campanha de vacinação contra a gripe se aproxima da meta no RS

Gabriela Porto Alegre

O Rio Grande do Sul atingiu, nesta quarta-feira, 86,36% da cobertura vacinal contra a gripe. Dessa forma, para atingir a meta de vacinação de 90% dos grupos prioritários, o Estado precisa imunizar ainda cerca de 3,64% das pessoas que compõem o grupo de risco da Influenza. Até ontem, conforme o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), 3.761.743 doses da vacina haviam sido aplicadas nos grupos prioritários do Estado - a meta de vacinação no Rio Grande do Sul é de pouco mais de 4,4 milhões.