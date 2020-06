Bolzan, do Grêmio, e diretor do Instituto do Cérebro em lives nesta quinta

Mais duas lives estão na programação do Jornal do Comércio nesta quinta-feira (18). Os temas estão ligados à pandemia do novo coronavírus. Às 17h, a série Mentes Transformadoras terá o diretor do Instituto do Cérebro (Inscer), da Pucrs, Jaderson da Costa Costa, e às 19h, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr, estará no JC Explica, no segundo tempo do Grenal da Pandemia. Tudo pelo Instagram do JC, com transmissão para o YouTube, Facebook e site.