MEC autoriza aulas on-line no Ensino Superior até dezembro

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Ministério da Educação (MEC) estendeu ontem, através de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), a autorização de aulas a distância em instituições federais de Ensino Superior até o dia 31 de dezembro. O documento também flexibiliza os estágios e as práticas em laboratório, que podem ser feitos a distância nesse período, exceto nos cursos da área de saúde.

Em março, o MEC já havia publicado a primeira portaria sobre o tema com validade de 30 dias. Esta já é a terceira vez que o prazo é prorrogado.

De acordo com a portaria, as instituições de ensino terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais, a disponibilização de recursos a estudantes para que eles possam acompanhar as aulas, e a realização de atividades durante o período.