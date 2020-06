IPE Saúde e Unimed Porto Alegre firmam acordo para compartilhamento de dados

O IPE Saúde e a Unimed Porto Alegre, os dois maiores serviços de assistência complementar do Rio Grande do Sul, firmaram termo de cooperação para compartilhamento de dados. A parceria, assinada na terça-feira (16), ainda prevê a elaboração conjunta de ações com foco na melhoria de sistemas da auditoria, controles, combate a fraudes e ampliação dos serviços.

O termo de cooperação técnica e institucional não inclui o compartilhamento de informações dos usuários dos clientes do IPE Saúde ou da Unimed. As empresas ressaltam que a troca refere-se apenas a questões técnicas, como tabelas de preços de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs), medicamentos, contrastes, dietas, honorários médicos, entre outros insumos. Também serão compartilhadas entre as instituições regras de cobertura e de auditoria referentes ao uso de OPMEs, medicamentos, contrastes, dietas, honorários médicos e demais insumos empregados na assistência à saúde.

A partir do acordo, segundo as empresas, será possibilitada a elaboração de tabelas de insumos de forma conjunta para negociação coletiva com prestadores, com foco na redução de preços em função da maior escala de atendimentos. Também é viabilizada a criação de regras de auditoria e de negócios comuns, proporcionando maior uniformização na prestação de serviços de saúde no Estado do Rio Grande do Sul.

As instituições afirmam que uma equipe técnica formada por integrantes das duas instituições será formada para a realização do projeto, que terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação.