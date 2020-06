Quinta-feira terá pancadas de chuva em Porto Alegre e vento forte em regiões do RS

A estabilidade verificada nos últimos dias em Porto Alegre e na maior parte do estado, com a dissipação do frio de semanas anteriores, pode mudar nos próximos dias. O cenário de clima mais ameno, como a temperatura mínima de 17ºC que a Capital demonstrou na manhã desta quarta-feira (17), deve ser alterado, de acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre 16h de hoje e 19h de quinta-feira (18), o Inmet alerta para "condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de ventos fortes", com rajadas podendo atingir velocidade de até 70km/h em áreas isoladas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina e Paraná.

Amanhã, o dia inicia quente mais uma vez em Porto Alegre, com 18ºC, enquanto a máxima chega aos 26ºC. O tempo ficará nublado de quinta a sábado, e há chances de chuvas com trovoadas isoladas durante esses três dias na Capital.

No Interior do Rio Grande do Sul, as temperaturas sobem ao longo da semana. A previsão também aponta instabilidade maior no Estado, com destaque para sexta-feira (19) e domingo (21) para as regiões Oeste, Sul, Leste, Centro e Oeste, Campanha e Sul, respectivamente.