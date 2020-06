Futuro da Ceitec estará em live do Mercado Digital nesta quarta

Jornal do Comércio estreia nesta quarta-feira (17) um novo formato de ao vivo em seus canais digitais, com convidados abordando temas que ganham destaque e geram grande interesse do público. A primeira transmissão será às 18h30min e vai abordar a extinção da fábrica de chips da Ceitec estreia nesta quarta-feira (17) um novo formato de ao vivo em seus canais digitais, com convidados abordando temas que ganham destaque e geram grande interesse do público. A primeira transmissão será às 18h30min e vai abordar a, estatal com sede em Porto Alegre, admitida pelo governo federal, e os impactos para o futuro da alta tecnologia no Brasil.

A colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel , vai conversar com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luis Lamb, e com o empresário e CEO da Ayga, Luiz Gerbase. As pessoas vão poder assistir pelo site, canal do YouTube e Facebook do JC e postar comentários.

Semana tem mais lives

E anote na agenda. Mais três lives acontecem nesta semana, pelos perfis do JC e do GeraçãoE no Instagram, com exibição simultânea no YouTube, no Facebook e no site do JC e do GE.

Quinta-feira (18)

Às 17h: a colunista do Mercado Digital, Patricia Knebel, conversa com o médico e diretor do Instituto do Cérebro, Jaderson Costa da Costa, dentro da série Mentes Transformadoras.

Sexta-feira (19)

Às 11h: o editor do GeraçãoE, Mauro Belo Schneider, conversa com o empresário gaúcho Dado Bier sobre crise e superação dos negócios na era da Covid-19.