São Leopoldo bloqueia ruas para evitar aglomerações perto de agência da Caixa

Trechos da região central de São Leopoldo foram bloqueados nesta terça-feira (16) para evitar aglomerações e garantir o distanciamento necessário na fila da Caixa Federal. As alterações foram feitas na rua Independência, entre as ruas Brasil e Osvaldo Aranha, e na rua Brasil, entre a Marquês do Herval e a Independência. A liberação do trânsito nos dois locais será às 18h.

A medida ocorre porque nesta terça a Caixa paga a paga a segunda parcela do auxílio emergencial. O objetivo, segundo a prefeitura do município, é manter as pessoas em uma distância segura para evitar algum contágio pelo novo coronavírus.

Também para a reduzir a circulação de pessoas, a rua Independência está com 50% menos vagas de estacionamento. O lado direito da rua estará bloqueado para estacionamento de veículos, conforme determina decreto da prefeitura. Nessa parte da Zona Azul, podem acessar carros de deficiente físicos, idosos e para carga e descarga. Quem estacionar nos locais bloqueados poderá ser autuado por transpor bloqueio viário e a multa será considerada grave, perdendo 5 pontos na CNH e no valor de R$ 195,00.