Novo hospital em Porto Alegre inicia atividades

Começou a operar ontem o novo hospital de Porto Alegre dedicado, inicialmente, ao combate à Covid-19. Construído em apenas 30 dias após uma parceria entre os grupos Zaffari, Gerdau, Ipiranga e Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Independência conta com 60 leitos, todos para atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, 300 profissionais de saúde atuarão no local, que vai oferecer atendimento 24 horas por dia. O empreendimento fica na avenida Antônio de Carvalho e é gerido pela Rede de Saúde Divina Providência. Depois do enfrentamento à pandemia, a unidade será entregue para a rede pública municipal de saúde e deverá funcionar permanentemente. "Essa parceria possibilita que deixemos uma estrutura física definitiva para a saúde pública de Porto Alegre. Agradeço aos empresários e ao Hospital Divina Previdência por aceitarem esse desafio", afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior, ao lembrar que, além da entrega feita ontem, outros hospitais também receberam incremento no número de leitos.

A construção da unidade teve investimento total de R$ 10,4 milhões. A maior parte do investimento veio dos grupos Gerdau e Ipiranga, que contribuíram com R$ 4,2 milhões cada, enquanto o Grupo Zaffari aportou R$ 2 milhões. Conforme o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, os primeiros pacientes da nova unidade chegaram ontem à tarde mesmo Centro de Tratamento Covid-19. Para ele, a inauguração dessa estrutura surge como um fôlego para a rede de saúde da Capital. "Acreditamos nessa parceria porque essa ampliação tem um significado maior na vida das pessoas e no futuro da saúde pública da nossa cidade", disse.

O Hospital Moinhos de Vento está prestando consultoria e supervisionando o treinamento e processos, expertise e insumos, desde o início do projeto. O Superintendente Executivo do hospital, Mohamed Parrini, destacou o compromisso com a entrega do empreendimento. "Quando Porto Alegre mais precisa, a iniciativa privada e o poder público entregam um hospital novo e totalmente equipado. Uma estrutura que ficará como legado para o estado, ampliando, não só durante a pandemia, mas também para o futuro, a capacidade de internação da rede pública de saúde", afirmou.