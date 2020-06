Próximo do inverno, RS terá semana de estabilidade nas temperaturas

Com o inverno chegando no próximo sábado (20), a semana será de tempo estável com o aparecimento de precipitações no Rio Grande do Sul, conforme a previsão do tempo apontada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgada nesta segunda-feira (15). O Inmet chama atenção para a existência de condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de ventos com até 60 km/h em áreas isoladas no litoral do estado, assim como para chuvas de intensidade moderada a forte, seguidas de trovoadas e rajadas de vento de mesma velocidade em áreas isoladas das regiões do Oeste e da Campanha.

Na Capital, a manhã desta segunda-feira registrou temperatura mínima de 7ºC. À tarde, a máxima deve atingir 18ºC. No restante da semana, até sexta-feira (19), a previsão é de que os dias possuam amplitude térmica bem similares, com as máximas e mínimas permanecendo no mesmo patamar.

A terça-feira será de céu nublado com pancadas de chuva isoladas no litoral Sul e encosta do Sudeste no Rio Grande do Sul, enquanto Porto Alegre terá 15ºC de mínima no amanhecer, chegando aos 24ºC pela tarde.