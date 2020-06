Porto Alegre inicia aplicação da vacina contra gripe para a população em geral

A partir desta segunda-feira (15) todos os porto-alegrenses que quiserem se proteger contra a gripe podem se vacinar em um dos mais de 100 pontos à disposição, entre unidades de saúde e farmácias parceiras das redes Panvel, Agafarma e São João. Em todos os locais, a vacinação é gratuita e oferecida enquanto durarem os estoques de cada unidade de atendimento.

Nas farmácias, as vacinas são entregues diariamente pela manhã. A reportagem entrou em contato com algumas unidades que haviam recebido as vacinas e já estavam realizando a aplicação. É o caso da farmácia da rede Panvel na Rua dos Andradas (1238) e Agafarma na Av. Duque de Caxias (488), ambas no Centro de Porto Alegre, e da farmácia São João na Avenida Carlos Gomes (1723), no bairro Petrópolis. Todas alegaram que o movimento ainda estava tranquilo e sem aglomerações.

Veja a lista completa com os Locais de Vacinação da Campanha da Gripe em Porto Alegre

As pessoas interessadas em se vacinar precisam apresentar documento de identidade. As crianças devem continuar sendo imunizadas nas unidades de saúde para acompanhamento do calendário e aplicação das vacinas de rotina ( confira os postos de saúde onde a vacina está disponível ). Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinou também deve procurar atendimento até 30 de junho, pois está mais sujeito a complicações após a infecção pelo vírus influenza.

Dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) de sexta-feira (12) mostram que foram aplicadas 612.455 doses de vacina contra a gripe nesses grupos desde o início da campanha nacional, em 23 de março. Isso representa 85,65% da meta geral de 715 mil pessoas na Capital.

As unidades de saúde estão preparadas para atendimento com a separação do público que chega para vacinação de pessoas que buscam o serviço por quadro de doença, conforme os protocolos de distanciamento e higienização do Ministério da Saúde. O uso de máscara de pano é recomendado para adultos e crianças a partir de 2 anos de idade.

Números da vacinação até 12 de junho:

612.455 doses aplicadas (85,65% da meta geral de 715 mil pessoas)

Idosos - 269.404

Trabalhadores de saúde - 99.882

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) - 125.092

Crianças - 35.196

Gestantes - 5.018

Puérperas - 863

Pessoas com deficiência - 1.615

Forças de segurança e salvamento - 25.564 pessoas

Trabalhadores do transporte coletivo - 6.421

Caminhoneiros - 2.575

Portuários - 511

Povos indígenas - 629 pessoas

População privada de liberdade - 4.154 pessoas

Funcionários do sistema prisional - 1.186

Adultos de 55 a 59 anos - 37.522

Professores - 7.328