Em Porto Alegre, 77 pessoas estão internadas em leitos de UTI com Covid-19

prefeitura a anunciar que vai reativar restrições no comércio e serviços Os hospitais de Porto Alegre estão com 77 pacientes confirmados com Covid-19 internados em leitos de UTI, segundo a última atualização de dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), divulgada às 15h deste domingo (14). O crescimento acelerado de doentes nas UTIs levou a. A alta é de quase 70% frente há uma semana. Em relação sexta (12), o avanço é de 15%.

setor comercial reagiu prefeito pode amenizar o fechamento O prefeito Nelson Marchezan Júnior aponta que, seguindo o aumento da velocidade de ocupação no nível atual, os leitos destinados à Covid-19 (175 vagas), vão esgotar em meados de julho. As restrições são acionadas para segurar a transmissão do vírus. O, e o

Essas pessoas representam 15,6% de todos os 494 pacientes adultos em UTIs na Capital gaúcha. Outras 67 pessoas com suspeita de Covid-19 ou outra síndrome respiratória aguda grave (SARG) estão em leitos de UTI em Porto Alegre, representando 13,6% do total de internados.

No momento, segundo os dados da SES-RS, a Capital gaúcha possui uma taxa de ocupação de 68,6% dos leitos de UTI adulto nos 21 hospitais do município. Dentre os estabelecimentos que estão recebendo pacientes de Covid-19, a situação mais preocupante está no hospital Conceição, onde a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 85,5% - dos 69 leitos, 59 já estão com pacientes, dos quais 18 estão confirmados com a doença e outros seis apresentam suspeita de Covid-19 ou outra SARG.