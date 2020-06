Prefeitura de Porto Alegre amplia vacinação contra gripe à população em geral

A partir desta segunda-feira (15), a prefeitura de Porto Alegre vai ampliar a vacinação contra gripe para toda a população. De acordo com dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), até o momento, já foram aplicadas 612 mil doses, número que corresponde a 85% da meta da campanha, que pretende vacinar 715 mil pessoas.

São 100 pontos, entre unidades de saúde e farmácias parceiras, das redes Panvel, Agafarma e São João, para aplicação das vacinas. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para acompanhamento do calendário e aplicação das vacinas de rotina. Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinou, também deve procurar atendimento até 30 de junho.