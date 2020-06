Transporte coletivo de Porto Alegre é tema de nova mediação virtual, nesta quarta-feira

Uma nova sessão virtual de mediação sobre a questão do transporte público de Porto Alegre ocorre nesta quarta-feira (10), a partir das 16h, com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior, da juíza-coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Dulce Ana Gomes Oppitz, e demais desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS).

Na pauta do encontro estão reivindicações dos consórcios privados responsáveis pelo sistema de transporte coletivo da Capital, diante do impacto nos negócios causado pela pandemia da Covid-19. A mediação engloba um total de sete processos, alguns anteriores à crise sanitária , e busca medidas de reequilíbrio contratual da operação. Segundo o prefeito, a ideia é contribuir e proteger os agentes envolvidos, projetando uma nova licitação daqui a dois anos, "quando os reflexos da pandemia e dos novos modelos operacionais estiverem mais claros".

Também participam da mediação representantes da Procuradoria-Geral do Município (PGM), do Ministério Público (MP-RS), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), da Câmara de Vereadores, da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP) e das empresas de ônibus.

A primeira reunião entre as partes ocorreu na quinta-feira (4), dando início ao processo de mediação empresarial relativo ao sistema de transporte coletivo da Capital. Na ocasião, participaram da mediação virtual representantes das empresas Via Leste, MOB, Mais e Viva Sul.

De acordo com o TJRS, a iniciativa inaugura um projeto-piloto de mediação empresarial e busca colaborar na solução de conflitos decorrentes da crise econômica atual, ampliada em razão da pandemia e da redução de atividades comerciais e de circulação de pessoas. A previsão é de que a partir do dia 15 de junho as empresas possam começar a agendar as sessões online.