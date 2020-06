Homem com cartaz pedindo emprego chama atenção em Porto Alegre

Um homem de meia idade aproveitava o sinal fechado na esquina da avenida Ipiranga com a Silva Só – um dos cruzamentos mais movimentados do trânsito de Porto Alegre – para exibir um cartaz pedindo ajuda. Ele apenas escreveu em “Preciso Trabalho” e deixou seu telefone anotado.

A iniciativa foi fotografada nesta terça-feira (9/6) e ganhou as redes sociais, gerando grande repercussão. Muita gente se solidarizou com o homem desempregado, especialmente pelo momento adverso da economia no País, em que, em um cenário com milhões de desempregados, muita gente está perdendo seu posto de trabalho em função da crise do coronavírus, que está afetando empresas nos mais diversos setores da economia.

A foto chegou ao exterior, de onde uma brasileira que está morando fora informou a amigos que pretende ajudar o homem, com a compra de um computador – acessório importante para o trabalho nesses tempos de coronavírus.