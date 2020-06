RS habilita mais 314 leitos de UTI para atendimento a pacientes com Covid-19

Portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (9), garantiu a liberação de R$ 45,2 milhões para 20 estabelecimentos de saúde de 18 municípios gaúchos. Com o pagamento, serão habilitados no Rio Grande do Sul mais 314 leitos de de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para atendimento a pacientes adultos com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS).