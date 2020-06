Vacinação de crianças e gestantes está abaixo de 50% da meta em Porto Alegre

A procura pela vacinação de alguns grupos prioritários na campanha contra a gripe ainda é baixa em Porto Alegre. A meta da Prefeitura Municipal é imunizar 81,2 mil crianças de seis meses a menores de seis anos, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas (mulheres que recém deram à luz). Até o momento, mesmo após a prorrogação do final da campanha para 30 de junho, foram imunizadas 33.945 crianças (41,80% da meta), 4.644 gestantes (37,15%) e 832 puérperas (41,60%), conforme registros dessa segunda-feira (8). Os quantitativos do Ministério da Saúde correspondem a 90% da estimativa populacional.

Os grupos prioritários estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca a importância da vacinação. As crianças, por exemplo, têm maior probabilidade de sofrer com pneumonias e outros casos graves, que podem ser fatais. No caso das gestantes, a proteção é dupla, pois a mãe protege a si mesma e o bebê. Nelas, é mais comum que, além dos sintomas clássicos, surjam complicações como pneumonia e outras infecções respiratórias. Já as puérperas, além de apresentarem alterações no sistema imune que predispõem a sintomas graves, passam anticorpos contra o influenza para os recém-nascidos na amamentação.

Grupos prioritários que ainda não garantiram a proteção devem procurar os pontos de atendimento até 30 de junho. São mais de 100 locais disponíveis ( confira antes de sair de casa), entre unidades de saúde e farmácias parceiras. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina. Registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) da segunda-feira mostram que foram aplicadas 602,3 mil doses no público-alvo geral da campanha, o que corresponde a 84,20% da meta total de 715 mil pessoas na Capital.

Números da vacinação até 8 de junho:

602.308 doses aplicadas (84,20% da meta geral de 715 mil pessoas)

Idosos - 268.925

Trabalhadores de saúde - 98.987

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) - 120.394

Crianças - 33.945

Gestantes - 4.644

Puérperas – 832

Pessoas com deficiência - 1.600

Forças de segurança e salvamento - 25.545 pessoas

Trabalhadores do transporte coletivo - 6.129

Caminhoneiros - 2.550

Portuários – 511

Povos indígenas – 626 pessoas

População privada de liberdade - 4.154 pessoas

Funcionários do sistema prisional - 1.184

Adultos de 55 a 59 anos - 25.300

Professores - 6.982

Os dados do SIPNI são parciais e sujeitos a revisão.