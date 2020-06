Hospital Conceição coloca em funcionamento seis leitos de UTI

Depois de nove dias de obras com recursos próprios, o Hospital Conceição colocou à disposição mais seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Somados a outros dez leitos disponibilizados em março, o hospital teve uma ampliação de 28% no número de leitos de UTI. Isto é, passou de 59 para um total de 79, sendo que 29 são destinados a pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19.

Os novos leitos, de acordo com a administração, estão localizados no primeiro andar do hospital, na antiga Sala de Recuperação G4. Conforme o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Francisco Paz, neste momento de pandemia, o hospital têm se preparado e se qualificado para prestar atendimento da melhor forma possível aos pacientes.

"O GHC está se esforçando no sentido de atender às necessidades do momento da população gaúcha, mesmo que, para isso, tenha que tomar medidas corajosas. Os seis leitos vão possibilitar uma tranquilidade no fluxo de pacientes suspeitos e confirmados, considerando não termos definido como se comportará a doença nos próximos dias", ponderou.