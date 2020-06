Distância de um metro, máscara e proteção para olhos reduzem contágio pelo coronavírus

Distanciamento de pelo menos um metro e o uso de máscaras e proteção para os olhos ajudam a diminuir a transmissão da Covid-19, aponta um estudo que revisou 172 pesquisas relacionadas à infecção por Sars (Síndrome respiratória aguda grave), Mers (Síndrome respiratória do Médio Oriente) e Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. A pesquisa foi publicada na semana passada na revista médica inglesa The Lancet.

Os pesquisadores levaram em conta estudos observacionais feitos em 16 países e seis continentes com milhares de pacientes. Na revisão realizada, os cientistas observaram que a transmissão dos vírus era menor com distâncias de no mínimo um metro entre as pessoas. O efeito de proteção aumentava conforme a distância, com um distanciamento indicado de dois metros ou mais se possível.

Nos estudos sobre distância física, observou-se que a chance de contaminação em espaçamentos inferiores a um metro era de quase 13%, mas com distanciamento maior do que um metro era de apenas 2,6%. Em relação às máscaras - caseiras, cirúrgicas, N95 etc -, a chance de infecção sem o uso da proteção era de 17,4% e de 3,1% com o uso. Por fim, a proteção dos olhos (com escudos de rosto ou óculos) é capaz de reduzir o risco de infecção de 16% para 5,5%.

Os cientistas destacam, porém, que nenhuma dessas medidas garante uma total proteção contra uma possível infecção. Além disso, os autores também afirmam que não encontraram estudos randomizados sobre o tema, o que elevaria o grau da evidência científica disponível.