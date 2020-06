Porto Alegre recebe novas doses de vacina contra a gripe

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A capital gaúcha prossegue a campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda-feira (8). A prefeitura recebeu mais 57,6 mil doses de vacina contra a gripe do Ministério da Saúde, via Secretaria Estadual da Saúde. A distribuição das novas doses nas farmácias e unidades de saúde começou na sexta-feira (5).

Como estão mais sujeitos a complicações após infecção do vírus influenza, grupos prioritários que ainda não garantiram a proteção devem procurar os pontos de atendimento até 30 de junho. São mais de 100 locais disponíveis. Crianças devem ser imunizadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário e as vacinas de rotina.

Registros do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) mostram que foram aplicadas 597 mil doses no público-alvo geral da campanha, que corresponde a 83,5% da meta total de 715 mil pessoas em Porto Alegre. Idosos e trabalhadores de saúde ultrapassaram rapidamente a meta de vacinação, mas boa parte dos demais grupos prioritários precisa ampliar a imunização.

O quantitativo de crianças de seis meses a menores de seis anos é de 33.244 doses (40,93% da meta), de gestantes 4.516 (36,12% da meta) e de puérperas - mulheres que tiveram bebês há até 45 dias -, 825 doses (41,25% da meta). O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar 81,2 mil crianças na faixa etária indicada na campanha, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas.

Números da vacinação até 5 de junho:

597.010 doses aplicadas (83,5% da meta geral de 715 mil pessoas)

Idosos - 268.822

Trabalhadores de saúde - 98.895

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) - 117.779

Crianças - 33.244

Gestantes - 4.516

Puérperas – 825

Pessoas com deficiência - 1.593

Forças de segurança e salvamento - 25.506

Trabalhadores do transporte coletivo - 6.110

Caminhoneiros - 1.781

Portuários – 511

Povos indígenas – 626 pessoas

População privada de liberdade - 4.154 pessoas

Funcionários do sistema prisional - 1.182

Adultos de 55 a 59 anos - 24.914

Professores - 6.552