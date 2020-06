Prefeitura de Porto Alegre libera pesquisas em laboratórios de Ensino Superior

A partir desta quinta-feira (4) estão liberadas as atividades presenciais de pesquisa em laboratórios de Ensino Superior, em Porto Alegre. A medida favorece alunos de graduação e pós-graduação que precisam manter experimentos que não possam ser realizados de forma remota.

A decisão do Executivo Municipal foi publicada via decreto (nº 20.600) e divulgada em uma edição extra do Diário Oficial da Capital. A exemplo da liberação dos serviços laboratoriais da área da saúde, as aulas práticas poderão ser realizadas desde que sejam observadas as regras de distanciamento mínimo e o uso de máscara de proteção facial por alunos, professores e funcionários presentes nos laboratórios.

Entre as mesas, o distanciamento mínimo permitido deve ser de dois metros e a ocupação máxima de um aluno para cada 16 metros quadrados de área. Os dois metros de distanciamento entre as pessoas também deve ser respeitado nas áreas de ensino e de circulação. As instituições de ensino também devem observar a lotação máxima permitida, que não pode exceder 50% da capacidade de ocupação prevista no alvará de funcionamento ou de prevenção contra incêndio do local.