Prefeitura lança edital de concessão do Mercado Público

A prefeitura de Porto Alegre lança, nesta sexta-feira, às 11h, através de transmissão ao vivo pelas redes sociais, o edital de concessão do Mercado Público. O contrato prevê que o parceiro privado que assumir a gestão do espaço realize a reforma, restauração, requalificação, manutenção, operação e exploração do espaço pelos próximos 25 anos.