Campanha do Agasalho 2020 terá pontos de drive-thru

Com o tema "Mais do que nunca, é tempo de solidariedade", o governo do Estado lançou, nesta quinta-feira, por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a Campanha do Agasalho 2020. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a campanha conta com uma novidade: a possibilidade de doação em drive-thru em pontos móveis e fixos destinados à ação.

Realizada anualmente, em 2019 a iniciativa arrecadou mais de 1,4 milhão de donativos, superando os números das edições anteriores. Assim como no ano passado, roupas infantis e cobertores são as prioridades da edição. "O inverno está chegando, já tivemos algumas temperaturas mais baixas aqui em Porto Alegre e no Estado, e mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Doar também é um ato de amor, e pedimos que os itens que forem doados estejam em boas condições", ressaltou o governador Eduardo Leite, ao apresentar o conceito da campanha.

Durante o processo de arrecadação, os itens vão para a Central de Doações da Defesa Civil e para as prefeituras no Interior, onde são realizadas a triagem e a distribuição. O intuito da ação é atender pessoas em situação de vulnerabilidade quando as temperaturas estão mais baixas. Os agasalhos arrecadados serão destinados a vítimas de desastres naturais, instituições beneficentes e famílias carentes. Casas de passagem, ONGs, hospitais, instituições religiosas, asilos e instituições que acolhem menores em situação de vulnerabilidade social também serão contemplados.

As doações podem ser entregues na Central de Doações da Defesa Civil (av. Borges de Medeiros, nº 1.501 - térreo, em Porto Alegre), em todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, nas coordenadorias regionais da Defesa Civil em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Frederico Westphalen, Lajeado, Caxias do Sul e Passo Fundo. Além disso, o Grupo Zaffari e as unidades do Sesc também contam com pontos de coleta.

A 99 App irá subsidiar até metade do valor de corridas para pontos de coleta drive-thru até 30 de junho. Para quem preferir não se deslocar, há a possibilidade de enviar as doações sem que o passageiro precise embarcar. Para participar, basta solicitar a corrida pelo aplicativo da 99 e colocar as doações diretamente no porta-malas. Todos os ganhos dessas corridas serão destinados aos motoristas parceiros.