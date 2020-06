Prefeitura prepara pacote de projetos para Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre deverá apresentar nos próximos dias uma série de projetos de alterações nos serviços públicos da Capital gaúcha. O pacote, que será entregue à Câmara de Vereadores, inclui medidas para mudanças no transporte público, renda para famílias vulneráveis, educação e tecnologia, entre outros temas.

Durante live em sua página no Facebook nesta quinta-feira (4), Marchezan destacou que será preciso encontrar soluções para o transporte coletivo da Capital sobreviver à crise. Antes da pandemia média de passageiros transportados diariamente nas linhas de ônibus de Porto Alegre era de 450 mil pessoas. Agora, o número caiu para 150 mil por dia.

As empresas de ônibus, representadas pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP), chegaram a requisitar a suspensão algumas linhas, pedido que foi negado pelo Executivo municipal. Ainda nesta quinta-feira, segundo Marchezan, haverá uma audiência de conciliação entre empresas de ônibus, prefeitura e Judiciário.

O prefeito considera que a legislação atual sobre o transporte público precisa mudar, a fim de ter mais agilidade para lidar com problemas semelhantes. “Temos que fazer com que a organização de linhas e bacias não fique tão amarrada”, destacou. A prefeitura planeja que, em dois anos, quando houver mais clareza sobre a situação do transporte no período pós-pandemia, seja feita uma nova licitação dos ônibus de Porto Alegre.

Marchezan também destacou medidas voltadas para a área social. Uma delas trata de um fundo para transferência de recursos para famílias em vulnerabilidade social, com entrega de um valor mensal por meio de um cartão ou de outra forma em estudo.

Além disso, a prefeitura também está finalizando uma proposta voltada para o Ensino Infantil (de 0 a 3 anos), onde as famílias receberiam recursos para permanecer com as crianças em casa, levando-as de uma a duas vezes por semana, para consultas com educadores, assistentes sociais e profissionais de saúde. Outras propostas incluem regularização de áreas invadidas e contrução de moradias populares e a quebra de monopólio da Procempa na prestação de serviços de tecnologia ao município.

O prefeito também destacou que Porto Alegre deverá enfrentar uma grave crise econômica com os efeitos do coronavírus. “As perdas na receita neste ano são estimadas em R$ 800 milhões, enquanto os gastos sociais são crescentes”, afirmou. No entanto, Marchezan afirma que vários investimentos serão mantidos, como a troca da iluminação, pavimentação de vias e obras de saneamento.