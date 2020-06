Servidores protestam contra desconto de consignados em frente a sede Banrisul

Um grupo de cerca de 25 pessoas ligadas ao Amapergs-Sindicato, entidade que representa 5,5 mil servidores penitenciários no Rio Grande do Sul, protestou na manhã desta quinta-feira (4) em frente à sede do Banrisul, no Centro de Porto Alegre, contra os descontos de empréstimos consignados do funcionalismo.

Com faixas e cartazes, os servidores se concentraram na Praça da Alfândega ainda no começo da manhã e pediram flexibilização do banco quanto aos pagamentos.

suspendeu os descontos de parcelas de empréstimos consignados contratados junto ao Banrisul Uma liminar deferida na semana passada pela 16ª Vara Cível da Justiçapor servidores públicos estaduais ativos e inativos por 90 dias (tempo de três parcelas). A Justiça fixou multa de R$ 5 mil ao banco em caso de descumprimento da decisão.

A liminar atendida foi um pedido do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs). Agora, outras dez entidades, entre elas a Amapergs, pede habilitação para que a decisão seja estendida aos demais servidores.

Servidores estão há seis anos recebendo salários parcelados. Foto Spindler Comunicação/Amapergs/JC

O presidente da Amapergs, Saulo Felipe Basso dos Santos, cobrou sensibilidade do banco e do governo gaúcho. O presidente lembra que a categoria está há seis anos com os salários parcelados e que a situação financeira se agravou em meio à pandemia do novo coronavírus. "Não estamos tentando inventar a roda. Em vários outros estados esse pedido já foi concedido. São três meses que vão para o final do financiamento, o que queremos é um espaço para as pessoas respirarem", afirmou Santos.

Enquanto ocorria o ato, o presidente do Banrisul Cláudio Coutinho Mendes participava de uma live em que o assunto era debatido com representantes de demais sindicatos e entidades. A Amapergs aguardava o fim da manhã para entregar um documento ao presidente do banco com a demanda da categoria.