Retorno da Maria Fumaça de Bento Gonçalves é adiado

O retorno das atividades do trem turístico Maria Fumaça, de Bento Gonçalves, foi suspenso temporariamente. A retomada da atração , que estava prevista para 6 de junho, após 80 dias de paralisação total das operações, foi cancelada pela empresa Giordani Turismo e Eventos, devido à Resolução Federal Nº 5.893, publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (3), que suspende os serviços de transporte ferroviário de passageiros, com finalidade turística, histórico-cultural e comemorativa.

Antes do cancelamento, a empresa previa retomada gradual das atividades entre os meses de junho e setembro, com os passeios ocorrendo exclusivamente aos sábados a tarde. O plano envolvia reduzir a capacidade da Maria Fumaça em 50% e a visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que faz parte do pacote tradicional do trem, sendo realizada em pequenos grupos, obedecendo os critérios de distanciamento.