Brasil bate recorde diário e passa de 31 mil óbitos por Covid-19

A terça-feira foi um dia trágico para o Brasil na luta contra o novo coronavírus e mostrou que a pandemia está longe de ser debelada. Ao contrário, está em seu pico no País. Foram 1.262 novas mortes registradas em 24h, elevando o total de vítimas fatais para 31.199.

O número de casos confirmados de contaminação pelo vírus no Brasil já chega a 555.383. Os números reais, porém, são muito maiores em razão da baixa testagem da população, o que resulta em uma alta subnotificação de casos.

Novo epicentro mundial da doença, o Brasil é o quarto país com mais óbitos causados pela Covid-19 e, seguindo o mesmo ritmo, a tendência é de que ultrapasse a Itália ainda nesta semana. A Itália tinha 33.530 óbitos até ontem.

O Rio Grande do Sul teve 13 novas mortes confirmadas nesta terça-feira em razão do novo coronavírus. Assim, o total de óbitos no Estado causados pela pandemia já chega a 245. O número de casos registrados entre os gaúchos é de 10.437.

As vítimas fatais de ontem foram notificadas nas cidades de Camaquã (homem de 49 anos), Caxias do Sul (mulher de 97 anos), Novo Hamburgo (homem de 47 anos), Paverama (mulher de 76 anos, homem de 87 anos, e mulher de 93 anos), Passo Fundo (mulher de 53 anos), Porto Alegre (duas mulheres de 79 anos e 94 anos), Santo Ângelo (homem de 72 anos), São Gabriel (mulher de 59 anos), Tramandaí (homem de 82 anos) e Triunfo (homem de 68 anos).

A Covid-19 já está presente em 305 municípios gaúchos. A letalidade da pandemia no Rio Grande do Sul é de 2,3%. A mortalidade está na casa de 2,1 óbitos por 100 mil habitantes. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), 7.560 gaúchos se recuperaram da doença

A taxa de ocupação dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo no Estado é de 72,3%. As regiões de Novo Hamburgo (ocupação de 90,1%) e de Passo Fundo (ocupação de 81,1%) são as com maior pressão na rede de saúde.