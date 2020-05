Brasil ultrapassa 500 mil casos de Covid-19; RS tem quase 10 mil notificações

O Brasil ultrapassou neste domingo (31) a marca de 500 mil casos do novo coronavírus, conforme atualização do Ministério da Saúde. Já são ao menos 514.849 pessoas que contraíram o vírus. No Rio Grande do Sul, o número ultrapassou 9,8 mil casos e 225 mortes.

O número de mortes causadas pela doença no País chegou a 29.314. Foram 480 novos óbitos registrados ontem, mas os finais de semana costumam apontar números menores aos reais em razão da diminuição no contingente de pessoas trabalhando nos estados para compilar os dados.

O Rio Grande do Sul registrou seis novos óbitos neste domingo em razão da Covid-19. As vítimas fatais foram notificadas nos municípios de Lajeado (homem, 86 anos e mulher de 57 anos), Carlos Barbosa (homem de 80 anos), Bento Gonçalves (dois homens, de 75 e 91 anos) e Porto Alegre (mulher de 80 anos). No total, já são 225 mortes confirmadas pela pandemia no Estado.

O número de casos confirmados da doença em território gaúcha já chega a 9.825. A doença está presente em 289 municípios do Rio Grande do Sul. A letalidade da Covid-19 entre os gaúchos é de 2,2%. Neste domingo, 71,3% dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em todo o Estado estavam ocupados. Eram 170 pacientes com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus em leitos intensivos. Outras 96 pessoas com suspeita da doença também estavam internadas em UTIs.