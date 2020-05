Prefeitura de Porto Alegre faz ajustes em linhas de ônibus das zonas Sul e Leste

Começou a vigorar, neste final de semana, novos ajustes em linhas de transporte público de Porto Alegre, anunciados pela Prefeitura da Capital. Na Zona Sul, as linhas A69 Alimentadora Lami Belém Novo e A74 Alimentadora Canta Galo Extrema foram unificadas. Com isso, passa a operar a linha A69 Alimentadora Canta Galo / Lami / Belém Novo.

Segundo a prefeitura, a unificação visa a sincronizar a integração da linha Alimentadora com as linhas radiais 267.1 e 267.2 no terminal da Sapolândia. Além disso, o passageiro que reside no Canta Galo pode seguir viagem até o Belém Novo. O intervalo entre as viagens segue inalterado.

Já na Zona Leste, as linhas 3946 e 3947, que passaram a atender de forma unificada os bairros Mapa e Quinta do Portal, aumentam a oferta em duas viagens nos sábados pela manhã (uma em cada). O ajuste foi feito após a análise dos registros diários da operação nos bairros, desde a unificação dos itinerários no dia 20.

As tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC , e a localização dos ônibus, em tempo real, na função GPS do aplicativo do TRI. Novas alterações podem ocorrer, conforme necessidade.