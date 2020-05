Começa recuperação de pilar da ponte do Guaíba atingido por navio

As obras de recuperação de um dos pilares do vão móvel da ponte do Guaíba em Porto Alegre,por uma embarcação, começaram. Foram constatados danos na estrutura, segundo a concessionária CCR ViaSul, responsável pela operação da ponte. A previsão é de que o içamento da travessia fique suspenso por dez dias, impedindo a passagem de navios.