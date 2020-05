Comunidade judaica de Porto Alegre promove campanha do agasalho neste domingo

A comunidade judaica de Porto Alegre realiza neste domingo (31) sua tradicional campanha do agasalho, a Iom Mitzvah. Caminhões da ação percorrerão os bairros da cidade e drive-thrus estarão disponíveis para receber roupas e alimentos. Organizada pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs), em parceria com a Prefeitura, a mobilização deste ano também amplia a forma de participação da comunidade, lançando um financiamento coletivo para compra de cestas básicas e cobertores para famílias da Capital.

link As doações envolvem diversas modalidades, com colaboração mínima de R$ 10,00, e podem ser feitas através deste. O objetivo do financiamento coletivo é bater a meta de R$ 110 mil, que serão convertidos em mais de 77 mil cobertores e 400 cestas básicas.

Também é possível cadastrar condomínios residenciais, para atender a pequenos grupos que queiram reunir doações e entregar aos caminhões do roteiro. A ação estará adequada às normas de segurança sanitária, com cuidado redobrado com a saúde dos voluntários e doadores. No recolhimento, todos estarão utilizando equipamentos de segurança, como máscaras, face shields, luvas e macacões.O Iom Mitzvah é promovido desde 2012 e, na edição de 2019, arrecadou mais de 45 mil peças.

Onde doar agasalhos e alimentos

- Pontos de coleta funcionarão das 10h às 16h, nos seguintes locais:

Bom Fim: Dror (R. Felipe Camarão, 487)

Bela Vista: Praça da Encol (Av. Nilópolis - Sentido Bairro-Centro)

Menino Deus: Parque Marinha do Brasil (Av. Borges de Medeiros; Estacionamento público em frente ao Shopping Praia de Belas/Restaurante Mamma Mia)

Jardim Europa: Em frente ao Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3.228)

Auxiliadora: Vila Roubadinhas (R. Silva Jardim, 140)

- Caminhões estarão em circulação nos seguintes bairros: Auxiliadora, Azenha, Boa Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Floresta, Higienópolis, Independência, Jardim Botânico, Jardim do Salso, Jardim Europa, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Partenon, Passo D’Areia, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, Três Figueiras e Tristeza.