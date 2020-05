Estação Mercado do Trensurb da Capital passa por revitalização

Está em fase de conclusão o processo de revitalização da Estação Mercado do Trensurb, em Porto Alegre. Ponto mais movimentado do sistema, concentrando 15,8% dos embarques diários do trem urbano, o local tem circulação de mais de 160,3 mil pessoas nos dias úteis. As melhorias realizadas incluíram pintura e reparos diversos, e devem ser estendidas a outras estações, como a da Rodoviária da Capital.

Segundo a direção da empresa, a revitalização busca viabilizar melhorias nas condições das estações, qualificar os serviços e o ambiente para os usuários. Iniciados em março, os trabalhos incluíram limpeza e pintura das áreas de saguão, túneis, plataformas e do exterior da estrutura circular sobre o saguão, recuperação de escadas, corrimãos e assentos, reparos diversos e substituição de lâmpadas do saguão e dos túneis por modelos de LED, o que irá gerar uma economia de aproximadamente 50% nos custos de iluminação. O investimento nas intervenções foi de R$ 197,8 mil.

Os últimos arremates nos trabalhos de pintura devem ser finalizados na noite desta sexta-feira (29) e, a partir da semana que vem, inicia o conserto do piso da área externa junto a um dos acessos da estação. Na próxima semana, a revitalização será iniciada na Estação Rodoviária. A previsão é de que as demais estações passe por reformas similares, de acordo com a disponibilidade orçamentária.