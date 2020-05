Governo estende até 30 de setembro prazo para alistamento militar obrigatório

Mourão vem a evento militar em São Leopoldo

Nesta sexta-feira, o vice-presidente da República Hamilton Mourão estará no Rio Grande do Sul para participar da solenidade de formatura de reativação da 6ª Divisão do Exército, que ocorrerá em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O evento será às 10h, na sede do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (BIMTZ).