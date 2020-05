Parada Livre organiza live para abrir o mês do Orgulho LGBTI+ 

O coletivo organizador da Parada Livre de Porto Alegre marcará o início do mês do Orgulho LGBTI+ com uma apresentação ao vivo na internet. O evento virtual pretende celebrar a diversidade, pressionar por políticas públicas de prevenção à violência contra LGBTs e arrecadar fundos para apoiar artistas locais. A atividade acontece no dia 31 de maio às 20h30 e deve seguir até às 2h do dia 1 de junho com transmissão ao vivo nas páginas do Facebook e Youtube da Parada Livre e das entidades organizadoras.

Durante a programação, o grupo divulgará uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia.se para receber doações que serão distribuídas para os artistas que fizerem parte da live. “A pandemia fez com que muitos artistas LGBTs, que ganhavam a vida se apresentando na noite porto-alegrense, perdessem sua principal fonte de renda. São ativistas como nós que disponibilizam sua arte para a Parada nos últimos 23 anos e que agora precisam do nosso apoio”, explica uma das organizadoras, Taynah Ignacio, do coletivo Juntos.

Os estabelecimentos parceiros da Parada Livre, tradicionais apoiadores do evento e referências no acolhimento de pessoas LGBTI+ na cidade, apresentarão ao longo de toda a programação suas iniciativas e produtos pensados especialmente para o momento. A ideia é que o público possa comprar os produtos e ajudar os locais a passar pelo período de baixo consumo por causa do necessário isolamento social. Até agora, estão confirmados as empresas: Alguém Avisa, Apartamento 21, Buena Pizza Social Club, Café do Avesso, Casa de Pelotas, Ciao Pizzeria Napoletana, Cucko, Fótografo Fagner Damasceno, Casa Glória, Hero me, Joseph's, Josephynas, Justo Bar, Studio Léo Zamper, Moa Deli, Porto Carioca Bar, Sapatista Cervejas Artesanais, Secret Pole Dance, Spoiler, Studio Cactus, Velvet Pole Dance, Von Teese bar e Workroon,

O evento deverá ter forte caráter político e de pressão social contra o governo de Jair Bolsonaro. Os coletivos sinalizam que o presidente está sendo irresponsável no combate à pandemia de Covid-19, o que acaba gerando ainda mais problemas a populações que já são historicamente vulnerabilizadas em direitos humanos, como a população LGBTI+. “Muitos LGBTs vivem em situação de vulnerabilidade social e miséria por causa da discriminação. Não podem sequer ficar em casa por que são expulsos delas ou o preconceito torna o ambiente insuportável. Em vez de resolver o problema, Bolsonaro continua nos atacando, prometendo enviar um projeto para proibir o debate sobre gênero e sexualidade ao Congresso Nacional”, argumenta o coordenador da ONG Nuances, Célio Golin.