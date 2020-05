Rio Grande do Sul chega a 8,7 mil casos de Covid-19

O Rio Grande do Sul teve um salto nesta quinta-feira (28) no número de casos confirmados do novo coronavírus. Já são ao menos 8.727 diagnósticos da doença no Estado. O total de gaúchos que perderam a vida para a doença chegou a 212.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) apontava na noite de quarta-feira (27) um óbito a mais em Porto Alegre - 35 - mas a prefeitura da Capital divulgou que uma das mortes notificadas na cidade era de um morador de Santa Catarina e revisou o número para 34.

A Covid-19 está presente em 276 municípios do Rio Grande do Sul. A ocupação de leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) nesta quinta-feira no Estado era de 70,6% (1.337 pacientes para 1.893 vagas). Dos hospitalizados em leitos intensivos, 144 tinham confirmação para o novo coronavírus e outros 97 eram suspeitos de terem contraído a doença.

No Brasil, a pandemia vitimou mais 1.156 pessoas nas 24h entre a quarta e a quinta-feira. Assim, o total de óbitos em razão da doença já chega a 26.754. Além disso, 26.417 novos casos foram contabilizados, elevando a quantidade de pessoas infectadas para 438.238. Outras 4.211 mortes por causas respiratórias seguem em investigação para a determinação do diagnóstico.