Planos de saúde incluirão seis exames na lista obrigatória

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluirá mais seis exames na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Os procedimentos auxiliam na detecção diferencial do novo coronavírus, descartando ou confirmando outras suspeitas, ou ajudam na identificação de complicações em pacientes com a Covid-19, como tromboses.

A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora em reunião realizada na quarta-feira (27) e passará a valer quando for publicada no Diário Oficial da União, em forma de resolução normativa. Esta é a segunda vez que a agência inclui exames obrigatórios na cobertura dos planos de saúde no contexto da pandemia. Desde o dia 13 de março, os planos são obrigados a cobrir o exame RT-PCR, teste laboratorial considerado padrão ouro para a confirmação da doença.

Exames que serão incluídos na cobertura