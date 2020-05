Unisinos abre inscrições para vestibular on-line

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Estão abertas as inscrições para o vestibular on-line 2020/2 da Unisinos. As vagas são para estudar nos campi de São Leopoldo e Porto Alegre, além dos polos de ensino à distância.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a prova do vestibular será realizada de forma on-line. Após a inscrição, o candidato já pode realizar a prova de redação no mesmo ambiente em que se inscreveu. Quem prestou o Enem entre 2010 e 2019 pode optar por utilizar a nota obtida na redação como forma de ingresso.

São mais de 50 opções de cursos, divididos em três modalidades: presencial, EaD e híbrido. As inscrições para os cursos presencial e híbrido seguem vão até o dia 27 de julho, e para o EaD, até 30 de setembro.