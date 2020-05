Brasil volta a ter mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas

A quarta-feira (27) foi mais um dia com registro superior a mil mortes em razão do novo coronavírus no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, foram 1.086 óbitos notificados nas 24h entre a terça (26) e a quarta-feira. O total de vítimas fatais no País chega a 25.600 - a atualização federal apontava 25.598, mas não contava com duas novas mortes confirmadas pela prefeitura de Porto Alegre.

O País registrou 20.599 casos nesta quarta-feira, fazendo o total de infecções subir para 411.821. Além dos óbitos já confirmados, há outros 4.108 por causas respiratórias em investigação.

Com 272 novas confirmações nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul se aproximou dos 7,5 mil casos de infecção pelo novo coronavírus - são, ao menos, 7.494 ocorrências confirmadas em 262 municípios gaúchos. O número de mortes subiu para 211, com oito novas vítimas fatais.

Os óbitos desta quarta-feira foram registrados nas cidades de Porto Alegre (um homem de 89 anos e uma mulher de 49 anos), Bento Gonçalves (dois homens, de 67 e 92 anos), Esteio (mulher, 97 anos), Novo Hamburgo (homem, 84 anos), Roca Sales (homem, 71 anos) e Saldanha Marinho (mulher, 80 anos). A letalidade da doença em território gaúcho é de 2,81%.

O painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) conta com, ao menos, 494 casos a menos do que o real, na medida em que parou de atualizar os dados de Porto Alegre no dia 10 de maio. Conforme a SES-RS, a Capital não adotou a plataforma e-SUS. A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) já emitiu uma recomendação à prefeitura para que os dados sejam inseridos na plataforma federal.

No Estado, já são 5.275 pessoas recuperadas da doença. Nesta quarta-feira, 71,8% dos leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) no Rio Grande do Sul estavam ocupados. Desses pacientes, 136 tinham diagnóstico confirmado para Covid-19, enquanto outros 99 eram casos suspeitos.