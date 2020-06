Mais de 100 estudantes gaúchos auxiliam no combate à pandemia

Cerca de 106 mil estudantes das áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina se inscreveram no Brasil Conta Comigo - Acadêmico, uma ação estratégica do Ministério da Saúde para otimizar a atuação do SUS durante a pandemia enquanto age integradamente com as atividades de graduação. Após serem convocados, os alunos recebem uma certificação e passam a atuar em unidades básicas, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades. Até a segunda quinzena de maio, a iniciativa já contava com 1.765 estudantes em atuação no Brasil, incluindo 186 gaúchos.

A ação estratégica foi estabelecida em 23 de março pela Portaria GM/MS nº 492, considerando a Lei nº 13.979, que dispõe sobre as medidas que poderão ser tomadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública. O intuito é que os alunos passem a atuar de forma auxiliar no enfrentamento da pandemia e possam agir nas áreas de clínica médica, pediatria, saúde coletiva e apoio às famílias. William Damian Perdonsini Klein e Amanda Pavan, alunos do curso de Medicina, fazem parte dos 186 estudantes gaúchos convocados. Ao total, são 69 de Enfermagem, quatro de Farmácia, quatro de Fisioterapia e 109 de Medicina.

"O programa surgiu quando percebi que algo diferente marcaria as nossas vidas e eu não poderia fazer nada, estava me sentindo de mãos atadas", afirma a estudante da Universidade de Caxias do Sul. Amanda atua na Estratégia Saúde da Família Cohab Feitoria, em São Leopoldo, cidade de residência dos pais. Para ela, a experiência tem sido muito positiva. "Consigo atuar em áreas como pré-natal, puericultura, atendimento aos idosos e visita domiciliar, por exemplo. Também faço as coletas e testes para a Covid-19, sempre com supervisão médica", relata.

Klein, da Universidade Federal de Pelotas, acredita que essa é a melhor experiência de aprendizado dos últimos cinco anos de faculdade. "A recepção pela equipe e colegas, todo o aprendizado e o carinho e a gratidão dos pacientes é um combustível para permanecer neste caminho." O estudante está atuando em no Pronto Atendimento 24h de Capão da Canoa, no Litoral Norte. O estudante está atuando em no no Pronto Atendimento 24h de Capão da Canoa, no Litoral Norte.

A confirmação da entrada de Klein no programa fez com que a rotina familiar mudasse. “Meus pais, que são do grupo de risco, optaram por permanecer em Osório enquanto fico em Xangri-lá, onde estou morando. Além disso, tive que adequar a rotina de estudos para a prova de residência com as 40h de trabalho no pronto atendimento.”

Ambos os estudantes trabalham 40h semanais e recebem uma bolsa-auxílio do governo federal no valor de R$ 1.045,00. A carga horário de trabalho deverá ser utilizada como horas de estágio curricular obrigatório. O Ministério da Saúde continuará recrutando novos estudantes de acordo com a demanda do SUS, enquanto durar a pandemia.