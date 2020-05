Entidades já doaram mais de cinco mil cestas básicas a famílias em vulnerabilidade

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As ações de solidariedade seguem marcado a pandemia do novo coronavírus em todo o País. Em Porto Alegre e região, cerca de cinco mil cestas básicas foram doadas à população em situação de vulnerabilidade devido à Covid-19.

A ação foi concluída nessa terça-feira (26) pelo Sindicato dos Servidores de Nível Superior (Sintergs) junto ao Comitê Popular em Defesa do Povo e Contra o Coronavírus. O volume de doações equivale à 75 mil quilos de alimentos e material de limpeza, que estão sendo distribuídos em regiões da Capital gaúcha onde a população não recebe ajuda oficial – tanto do governo estadual quanto do governo municipal.

A última doação, mais de 460 cestas básicas, foi recebida pela Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Sul.