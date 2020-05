Ato alerta sobre descumprimento de protocolos no PACS; Prefeitura nega

O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS), na zona sul de Porto Alegre, apresenta irregularidades no cumprimento dos protocolos de saúde para prevenir a disseminação do coronavírus. A partir da denúncia, que é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a comunidade da região organiza um ato nesta sexta-feira (29) para alertar sobre a situação. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nega as acusações.

O Simers, que esteve no local em duas ocasiões nos últimos dias, afirmou que o PACS vem reivindicando providências sobre as adequações necessárias aos protocolos, que garantem a segurança dos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde frente ao coronavírus. “A situação é tão grave que a nova diretoria nem tomou posse porque a Secretaria da Saúde de Porto Alegre não realizou as adequações essenciais de prevenção a Covid-19”, afirma o sindicato, em nota.

A partir das 15h30min desta sexta, a comunidade da Cruzeiro do Sul realizará um ato no PACS para alertar sobre a necessidade de proteção da saúde. Segundo nota, moradores e profissionais da saúde se reúnem com máscaras de proteção e respeitando o distanciamento para fazer um "abraço simbólico" ao redor do PACS.

O objetivo é sensibilizar a administração pública para problemas agravados por mudanças na infraestrutura e no fluxo de pacientes durante a pandemia. Para a comunidade, são necessárias alterações na configuração atual do local.

Problemas apontados pelo Simers

- Na tenda respiratória, a área de coleta de material biológico não está isolada, oferecendo risco aos pacientes e acompanhantes, devido à produção de aerossóis, inclusive na sala de espera;

- A sala de observação pediátrica tem grande proximidade com a sala vermelha (de urgência) dos adultos, o que poderia facilitar a disseminação de aerossóis nas manobras de reanimação;

- Falta local apropriado para paramentação e desparamentação de EPIs. Estes procedimentos estariam ocorrendo dentro da área considerada contaminada. Algumas vestimentas e máscaras têm sido compradas pelos próprios funcionários;

- Não existe um fluxo bem definido pós-morte de pacientes com risco de contaminação pelo coronavírus, podendo expor população e funcionários desnecessariamente;

- Médicos e demais profissionais de saúde não receberam qualquer treinamento para atendimento de pacientes com Covid-19, nem há uma orientação adequada quanto a todos os fluxos operacionais da unidade;

- Não há isolamento da rota em que pacientes são deslocados para aguardar transporte do PACS a unidades de terapia intensiva, após estabilização com ventilação mecânica;

- O banheiro para pacientes é o mesmo que para acompanhantes sadios da pediatria; - As janelas basculantes são inadequadas para atendimentos de pacientes com Covid- 19;

- A área de expurgo de materiais fica ao lado do local destinado a higienização das crianças;

- A separação entre os leitos tem divisórias abertas na parte de cima, pela qual podem passar aerossóis;

- A unidade não tem capacidade de recursos humanos para divisão em duas equipes de atendimento para urgências concomitantes em locais distintos. O deslocamento de profissionais entre os setores aumenta as chances de exposição ao coronavírus, além do risco de gerar desassistência em uma das áreas.

Resposta do Município

O PACS é o único serviço de pronto atendimento ainda sob gestão da administração direta da prefeitura de Porto Alegre. Em posicionamento oficial, a Secretaria Municipal de Saúde nega acusações e diz que o Simers atua de forma "inconsequente".

A nota explica que o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul comporta uma das seis tendas de atendimento de casos sintomáticos respiratórios em Porto Alegre. A medida foi tomada pela prefeitura no início da pandemia.

Segundo a SMS, em previsão do aumento e da complexidade dos atendimentos, uma área interna do PACS foi liberada para atendimento de adultos, liberada no dia 15 de maio. "O local foi vistoriado pela Vigilância em Saúde no mesmo dia, a qual apontou algumas poucas adequações, que estão em fase de conclusão", afirma a nota.

A prefeitura diz que tanto o local quanto os fluxos de atendimento seguem normativas existentes para casos suspeitos da Covid-19. O órgão nega a falta de EPI'S e afirma que os profissionais são devidamente paramentados. "A informação da falta de EPIs não é verdadeira, e os estoques dos mesmos são monitorados semanalmente em todos os serviços da cidade", diz.

Em nota, a SMS ainda garante o devido isolamento dos pacientes. "As medidas de isolamento reduziram em mais de 50% o número de atendimentos no local quando comparado com outros anos, o que novamente reforça o quão falsas são as alegações de falta de recursos humanos", afirma o texto.

A nota ainda ressalta que são adotados protocolos padronizados para todos os serviços de saúde de Porto Alegre para o atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19, com base em evidências científicas e recomendações do Ministério da Saúde. "O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul segue agindo de forma irresponsável, inconsequente sempre em favor de interesses particulares e políticos. Por este motivo salientamos e reforçamos que a população pode seguir procurando o serviço normalmente", diz.