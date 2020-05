Ufrgs prorroga suspensão das aulas presenciais até fim de junho

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) anunciou nesta quarta-feira (27) a prorrogação da suspensão das atividades presenciais. A instituição também mantém as orientações sobre ensino à distância e trabalho remoto dos servidores até o dia 30 de junho.

A universidade está com as aulas presenciais suspensa desde março deste ano. Segundo a Portaria 2286, as atividades de ensino à distância podem ser utilizadas, com aprovação de comissões de graduação ou pós-graduação, mas não são mandatórias. Por isso, nem todas as faculdades da instituição pública aderiram às atividades virtuais.

Em nota, a Ufrgs afirma que no momento em que houver data definida de retorno das aulas presenciais, a comunidade universitária será avisada com mínimo de 15 dias de antecedência. A comunicação é feita através de portarias.