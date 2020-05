Frio perde força, mas amanhecer ainda pode ter geada no Rio Grande do Sul nesta quinta

O frio começa a perder força nesta quinta-feira (28), mas o amanhecer ainda deve ser gelado e com chance de geada no Rio Grande do Sul. Segundo o Inmet, a região mais atingida deve ser o Norte do Estado.

Com a presença do sol, as temperaturas sobem mais ao longo do dia, podendo chegar aos 24°C em grande parte das regiões. Em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 9°C e 23°C. Na sexta-feira, a máxima sobe um pouco mais, alcançando os 25°C no Estado.





A quarta-feira começou gelada no Rio Grande do Sul e registro de geada em várias regiões.