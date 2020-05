Porto Alegre terá oito drive-thrus para vacina da gripe nesta quarta-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Oito drive-thrus para imunização contra a gripe estarão disponíveis para os grupos prioritários da campanha da vacinação nesta quarta-fera (27), em Porto Alegre. A partir das 9h os locais já estarão recebendo o público, com exceção de crianças, que só serão atendidas nas unidades de saúdel, para complementação das vacinas de rotina.

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é oferecer mais uma opção de acesso à imunização, que não oferece riscos. A reação comum é dor local por até 24 horas, e a proteção começa em 15 dias. Para evitar aglomerações, a prefeitura conta este ano com mais de 150 locais disponíveis para avacinçõ, até 5 de junho, entre farmácias parceiras e unidades de saúde.

Os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza, por isso a importância da proteção da vacina. Registros do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (Sipni) mostram que foram aplicadas 575.313 doses nos grupos prioritários até segunda-feira (25), o que corresponde a 80,4% da meta geral de 715 mil pessoas.

Saiba onde ficam os drive-thrus:

Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - bairro São Sebastião

Rua Jorge Mello Guimarães, s/nº - bairro Belém Novo

Avenida Bento Gonçalves, sentido bairro-centro, portão de saída do estacionamento da Pucrs

Avenida Protásio Alves, 6220 - Sesc Protásio Alves - bairro Petrópolis

Avenida Ipiranga esquina Silva Só (estacionamento do McDonald’s) - bairro Santana

Praça Comendador Souza Gomes, em frente à Unidade de Saúde Tristeza - bairro Tristeza

Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo d’Areia

Quem faz parte do grupo prioritário:

Gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, adultos de 55 a 59 anos, professores, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades), idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores do transporte coletivo, caminhoneiros, portuários e povos indígenas.

Os trabalhadores devem levar carteira funcional e as pessoas com doenças crônicas precisam apresentar solicitação ou receita médica que comprove a comorbidade.