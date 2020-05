Justiça suspende transferência de maternidade do São Lucas para o Presidente Vargas

A Justiça suspendeu a transferência da maternidade do Hospital São Lucas da Pucrs (HSL) para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV). A determinação da 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre atende a pedido liminar do Ministério Público e alega que não houve tempo para manifestação do Conselho Municipal de Saúde antes do início da transferência.

"A minuta do convênio, cuja execução custará mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensais ao Fundo Municipal de Saúde, foi encaminhada àquela entidade no dia 15/04/2020, ou seja, dois dias antes de assinado, não tendo havido tempo suficiente à sua análise, cuja necessidade foi até mesmo destacada no parecer jurídico emitido pela Procuradoria do Município de Porto Alegre ao apreciar a viabilidade do convênio", diz a decisão proferida na sexta-feira (22).

A prefeitura de Porto Alegre informou, por meio da Secretaria da Saúde, que está recorrendo da decisão.

mobilizando contra a transferência desde março O convênio de transferência foi anunciado pela prefeitura, gestora do HMIPV, e pela Pucrs em abril. Na ocasião, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) considerou que houve "falta de transparência" no processo e acionou o Ministério Público. No mesmo mês, o MP ingressou com a ação civil pública solicitando a suspensão do acordo. Entidades vem se

A atuação conjunta das equipes e serviços do São Lucas no Presidente Vargas começou em maio. A previsão era de que, até o final de junho, o HMIPV receberia a UTI Neonatal do HSL e passaria a contar com uma UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), com 250 profissionais atuando no novo local.

Em nota, a Pucrs informou que o atendimento no Presidente Vargas segue mantido enquanto se aguarda decisão judicial complementar. "A entidade mantenedora e o Hospital São Lucas (HSL) foram notificados da decisão liminar da juíza de direito da 3a. Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, que solicitou a suspensão do convênio estabelecido no mês de abril com o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. A procuradoria jurídica prestou informações no processo ainda no final de semana", diz o posicionamento.

Antes da decisão judicial, a Pucrs já havia informado à reportagem do Jornal do Comércio que não haveria retorno dos serviços materno-infantil ao HSL, caso fosse determinada a suspensão do convênio. "O que seria extremamente prejudicial à população, pois acarretaria na suspensão completa do serviço e o desligamento de centenas de profissionais. A opção do Hospital São Lucas pela transferência é exatamente para evitar que isso ocorra", respondeu a universidade por e-mail.

Já o Simers alega que a transferência traz prejuízos aos usuários do atendimento de saúde. "O fechamento do setor, além de desamparar pacientes, também será prejudicial a médicos, professores, residentes e alunos", manifestou a entidade.