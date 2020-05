Governador Eduardo Leite saúda o JC pelos 87 anos de informação aos gaúchos

ornal do Comércio, comemorados nesta segunda-feira (25), foram destacados pelo governador Eduardo Leite durante live transmitida no início da tarde. Ao parabenizar o veículo pela data, o chefe do Executivo aproveitou para saudar a imprensa como um todo, destacando o trabalho qualificado de levar informação correta à população, especialmente em tempos de fakenews. Os 87 anos de circulação ininterrupta do J(25), foram destacados pelo governador Eduardo Leite durante live transmitida no início da tarde. Ao parabenizar o veículo pela data, o chefe do Executivo aproveitou para saudar a imprensa como um todo, destacando o trabalho qualificado de levar informação correta à população, especialmente em tempos de fakenews.

"Quero fazer um registro e os cumprimentos à equipe do Jornal do Comércio, que está completando hoje 87 anos, e estendo os cumprimentos à toda imprensa pelo trabalho importante e qualificado em um momento em que a informação é fundamental. Mais jornalismo e menos fakenews é o que a gente precisa, mais informação qualificada para as pessoas", destacou Leite.